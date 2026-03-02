Santander e Mastercard firmano il primo pagamento AI in tempo reale in Europa

(Teleborsa) - Banco Santander
e Mastercard
annunciano di aver portato a termine con successo il primo pagamento end-to-end in tempo reale in Europa
effettuato da un agente di intelligenza artificiale
. Si tratta del primo pagamento "agentico" realizzato all’interno di un framework normativo regolamentato, un risultato che segna un passo decisivo nell’impiego di sistemi AI capaci di avviare e completare transazioni in autonomia per conto dei clienti.Santander ha eseguito la transazione in un ambiente controllato utilizzando Mastercard Agent Pay.
La transazione è stata elaborata attraverso l'infrastruttura di pagamenti in tempo reale di Santander per convalidare il quadro operativo e di controllo end-to-end in condizioni reali. La soluzione consente agli agenti AI di avviare ed eseguire pagamenti per conto dei clienti entro limiti e autorizzazioni predefinite.
In termini pratici, questo permette a un sistema AI di completare un acquisto in modo sicuro e trasparente utilizzando le reti di pagamento esistenti e mantenendo, al contempo, standard rigorosi di sicurezza, privacy e protezione dei consumatori.Matías Sánchez, global head di Cards and Digital Solutions di Santander,
ha dichiarato: "In Santander, vediamo l'AI come una forza trasformativa nell'evoluzione dei pagamenti. Il nostro ruolo non è solo adottare l'innovazione, ma darle forma in modo responsabile, incorporando sicurezza, governance e protezione del cliente sin dalla progettazione. Man mano che gli agenti AI diventeranno parte del commercio quotidiano, sarà essenziale costruire framework affidabili e scalabili
per sbloccarne il pieno potenziale."
L'importante traguardo conferma la prontezza tecnica e operativa di Santander a supportare i modelli di transazione emergenti guidati dall'AI. La banca entrerà ora in una fase di testing esteso e scaling
, esplorando ulteriori casi d'uso e partnership mantenendo solidi controlli, resilienza e allineamento normativo.Mastercard Agent Pay integra gli agenti AI nel flusso di pagamento come partecipanti visibili e governati
, abilitando un'interazione senza soluzione di continuità tra emittenti, acquirer e commercianti. PayOS ha supportato l'orchestrazione end-to-end della transazione.Kelly Devine, Presidente Europa di Mastercard,
ha dichiarato: "I pagamenti agentici introducono una trasformazione significativa nel modo in cui il commercio viene avviato e portato a termine. Con Mastercard Agent Pay, stiamo applicando i principi che hanno caratterizzato la nostra rete per decenni - sicurezza, fiducia, interoperabilità e portata globale
- a una nuova era di commercio abilitato dall'AI. Questo traguardo, raggiunto insieme a Banco Santander, dimostra che l'innovazione e la fiducia possono progredire insieme".
Il progetto pilota è stato condotto all'interno del quadro normativo di pagamento regolamentato di Santander
e non costituisce un lancio commerciale in questa fase.