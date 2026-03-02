Santander e Mastercard firmano il primo pagamento AI in tempo reale in Europa

(Teleborsa) -annunciano di aver portato a termine con successo ileffettuato da un. Si tratta del primo pagamento "agentico" realizzato all’interno di un framework normativo regolamentato, un risultato che segna un passo decisivo nell’impiego di sistemi AI capaci di avviare e completare transazioni in autonomia per conto dei clienti.La transazione è stata elaborata attraverso l'infrastruttura di pagamenti in tempo reale di Santander per convalidare il quadro operativo e di controllo end-to-end in condizioni reali.In termini pratici, questo permette a un sistema AI di completare un acquisto in modo sicuro e trasparente utilizzando le reti di pagamento esistenti e mantenendo, al contempo, standard rigorosi di sicurezza, privacy e protezione dei consumatori.ha dichiarato: "In Santander, vediamo l'AI come una forza trasformativa nell'evoluzione dei pagamenti. Il nostro ruolo non è solo adottare l'innovazione, ma darle forma in modo responsabile, incorporando sicurezza, governance e protezione del cliente sin dalla progettazione. Man mano che gli agenti AI diventeranno parte del commercio quotidiano,per sbloccarne il pieno potenziale."L'importante traguardo conferma la prontezza tecnica e operativa di Santander a supportare i modelli di transazione emergenti guidati dall'AI. La, esplorando ulteriori casi d'uso e partnership mantenendo solidi controlli, resilienza e allineamento normativo., abilitando un'interazione senza soluzione di continuità tra emittenti, acquirer e commercianti. PayOS ha supportato l'orchestrazione end-to-end della transazione.ha dichiarato: "I pagamenti agentici introducono una trasformazione significativa nel modo in cui il commercio viene avviato e portato a termine. Con Mastercard Agent Pay, stiamo applicando i principi che hanno caratterizzato la nostra rete per decenni -- a una nuova era di commercio abilitato dall'AI. Questo traguardo, raggiunto insieme a Banco Santander, dimostra che l'innovazione e la fiducia possono progredire insieme".Il progetto pilota è statoe non costituisce un lancio commerciale in questa fase.