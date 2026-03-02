Milano 17:35
Santander e Mastercard firmano il primo pagamento AI in tempo reale in Europa

(Teleborsa) - Banco Santander e Mastercard annunciano di aver portato a termine con successo il primo pagamento end-to-end in tempo reale in Europa effettuato da un agente di intelligenza artificiale. Si tratta del primo pagamento "agentico" realizzato all’interno di un framework normativo regolamentato, un risultato che segna un passo decisivo nell’impiego di sistemi AI capaci di avviare e completare transazioni in autonomia per conto dei clienti.

Santander ha eseguito la transazione in un ambiente controllato utilizzando Mastercard Agent Pay. La transazione è stata elaborata attraverso l'infrastruttura di pagamenti in tempo reale di Santander per convalidare il quadro operativo e di controllo end-to-end in condizioni reali. La soluzione consente agli agenti AI di avviare ed eseguire pagamenti per conto dei clienti entro limiti e autorizzazioni predefinite. In termini pratici, questo permette a un sistema AI di completare un acquisto in modo sicuro e trasparente utilizzando le reti di pagamento esistenti e mantenendo, al contempo, standard rigorosi di sicurezza, privacy e protezione dei consumatori.

Matías Sánchez, global head di Cards and Digital Solutions di Santander, ha dichiarato: "In Santander, vediamo l'AI come una forza trasformativa nell'evoluzione dei pagamenti. Il nostro ruolo non è solo adottare l'innovazione, ma darle forma in modo responsabile, incorporando sicurezza, governance e protezione del cliente sin dalla progettazione. Man mano che gli agenti AI diventeranno parte del commercio quotidiano, sarà essenziale costruire framework affidabili e scalabili per sbloccarne il pieno potenziale."

L'importante traguardo conferma la prontezza tecnica e operativa di Santander a supportare i modelli di transazione emergenti guidati dall'AI. La banca entrerà ora in una fase di testing esteso e scaling, esplorando ulteriori casi d'uso e partnership mantenendo solidi controlli, resilienza e allineamento normativo.

Mastercard Agent Pay integra gli agenti AI nel flusso di pagamento come partecipanti visibili e governati, abilitando un'interazione senza soluzione di continuità tra emittenti, acquirer e commercianti. PayOS ha supportato l'orchestrazione end-to-end della transazione.

Kelly Devine, Presidente Europa di Mastercard, ha dichiarato: "I pagamenti agentici introducono una trasformazione significativa nel modo in cui il commercio viene avviato e portato a termine. Con Mastercard Agent Pay, stiamo applicando i principi che hanno caratterizzato la nostra rete per decenni - sicurezza, fiducia, interoperabilità e portata globale - a una nuova era di commercio abilitato dall'AI. Questo traguardo, raggiunto insieme a Banco Santander, dimostra che l'innovazione e la fiducia possono progredire insieme".

Il progetto pilota è stato condotto all'interno del quadro normativo di pagamento regolamentato di Santander e non costituisce un lancio commerciale in questa fase.

