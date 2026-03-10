Milano 15:40
45.190 +2,65%
Nasdaq 15:40
25.060 +0,37%
Dow Jones 15:40
47.836 +0,20%
Londra 15:40
10.419 +1,65%
Francoforte 15:40
23.952 +2,32%

Usa, vendite case esistenti tornano a crescere a febbraio a +1,7% su mese

Economia, Macroeconomia
Usa, vendite case esistenti tornano a crescere a febbraio a +1,7% su mese
(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a febbraio 2026 un incremento dell'1,7% su base mensile, in accelerazione dal -5,9% di gennaio (rivisto da -8,4%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR).

Sono state vendute 4,09 milioni di abitazioni rispetto ai 4,02 milioni riviste di gennaio e rispetto alle 3,89 milioni attese. Su base annua, le vendite sono calate dell'1,4%.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
Condividi
```