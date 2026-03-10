Usa, vendite case esistenti tornano a crescere a febbraio a +1,7% su mese

(Teleborsa) -. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a febbraio 2026 un incremento dell'1,7% su base mensile, in accelerazione dal -5,9% di gennaio (rivisto da -8,4%). È quanto comunicato dall'(NAR).Sono staterispetto ai 4,02 milioni riviste di gennaio e rispetto alle 3,89 milioni attese. Su base annua, le vendite sono calate dell'1,4%.