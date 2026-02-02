Milano 10:37
Intesa, Messina: isywealth Europe è opportunità a medio termine, possibile M&A selezionato per reti

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Nel nuovo piano Intesa Sanpaolo punta sulla "crescita delle nostre International Banks, facendo leva sul modello di business di successo in Italia" e raggiungendo "molte più sinergie con le altre divisioni rispetto al passato anche grazie a isytech". Lo ha detto Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, presentando risultati 2025 e nuovo piano al 2029 alla comunità finanziaria.

Il lancio di isywealth Europe fa leva "sui nostri punti di forza, in particolare sul digitale e sui consulenti finanziari - ha aggiunto - Si tratta di un progetto davvero importante per noi".

"Il piano di impresa include circa 200 milioni di euro di investimenti e nessun ricavo - ha sottolineato il CEO - È una opportunità per il gruppo nel medio termine".

Il progetto prevede lo sviluppo di hub integrati nei principali paesi europei in cui Intesa Sanpaolo è presente (Francia, Germania, Spagna) per servire diversi segmenti di clientela, facendo leva sulle sinergie di gruppo attraverso un mix di canali innovativi e tradizionali.

Il progetto si articola in due fasi e supervisionerò personalmente la prima parte - ha spiegato - Trasformeremo le nostre branch, che sono dedicate oggi esclusivamente ai servizi corporate, a branch che possono operare nel retail e private, per arrivare a una offerta digitale e olistica".

Nel 2026-2027 ci sarà "il set-up e test di mercato dell'offerta di prodotto, anche facendo leva su relazioni e sviluppando sinergie con clienti esistenti, lo sviluppo progressivo delle reti di consulenti finanziari/Private Banker attraverso assunzioni o possibili selezionate acquisizioni, e l'estensione di partnership strategiche esistenti in ambito Wealth Management con leader globali come BlackRock".

Nel 2027 e oltre ci sarà "il lancio di un range completo di prodotti (bancari, WM, assicurazione non-motor) facendo leva sulla nostra offerta digitale e sulle nostre fabbriche prodotto, il potenziamento delle reti di Consulenti finanziari/Private Banker, e il lancio di nuove partnership strategiche su tutta la gamma di prodotti".
