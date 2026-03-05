Milano 15:38
Intesa esporta piattaforma Alladin Wealth di BlackRock a banche internazionali del gruppo

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo estenderà l'utilizzo della tecnologia di investimento Aladdin Wealth di BlackRock per sostenere l'espansione del gruppo al di fuori dell'Italia, confermando il ruolo delle international banks come leva strategica della crescita all'estero. L'iniziativa, si legge in una nota, è in linea con il piano di impresa 2026-2029 che individua nella tecnologia un fattore chiave e nella crescita delle international banks una delle principali direttrici di sviluppo, in un percorso di avvicinamento e integrazione delle diverse realtà.

Il progetto si inserisce nel percorso di ampliamento del modello di advisory all'estero che prevede di istituire all'interno della divisione international banks una rete di consulenza in stile Fideuram, a supporto della crescita nel wealth management e protection. L'obiettivo è arrivare a coinvolgere 2.500 relationship managers e 1.200 financial advisors per servire tutte le fasce di clientela, dal segmento private al retail con un target finale di circa 1 milione di clienti.

La divisione asset management ha già portato a termine con successo l'integrazione di Aladdin nelle società dell'Est Europa (Eurizon AM Slovakia, Eurizon AM Hungary ed Eurizon AM Croatia). In modo analogo, si sta procedendo all'esportazione della best practice italiana anche sulla distribuzione, attraverso l'estensione di Aladdin Wealth e delle funzionalità di Robo4Advisory, con l'obiettivo di rafforzare l'engagement della clientela nelle banche estere. Il processo prevede un roll-out progressivo della tecnologia Aladdin Wealth che parte quest'anno con Slovacchia e Ungheria, per estendersi su Slovenia e Croazia nel 2027 e a scalare sugli altri Paesi del perimetro.
