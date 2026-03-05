Intesa esporta piattaforma Alladin Wealth di BlackRock a banche internazionali del gruppo

Intesa Sanpaolo

BlackRock

(Teleborsa) -diper sostenere l'espansione del gruppo al di fuori dell'Italia, confermando il ruolo delle international banks come leva strategica della crescita all'estero. L'iniziativa, si legge in una nota, èche individua nella tecnologia un fattore chiave e nella crescita delle international banks una delle principali direttrici di sviluppo, in un percorso di avvicinamento e integrazione delle diverse realtà.Il progetto si inserisce nelche prevede di istituire all'interno della divisione international banks una rete di consulenza in stile Fideuram, a supporto della crescita nel wealth management e protection. L'obiettivo è arrivare a coinvolgere 2.500 relationship managers e 1.200 financial advisors per servire tutte le fasce di clientela, dal segmento private al retail con un target finale di circa 1 milione di clienti.La divisione asset management ha già portato a termine con successo l'integrazione di Aladdin nelle società dell'Est Europa (Eurizon AM Slovakia, Eurizon AM Hungary ed Eurizon AM Croatia). In modo analogo, si sta procedendo all'esportazione della best practice italiana anche sulla distribuzione, attraverso l'estensione di Aladdin Wealth e delle funzionalità di Robo4Advisory, con l'obiettivo di rafforzare l'engagement della clientela nelle banche estere. Il processo prevede un roll-out progressivo della tecnologia Aladdin Wealth che parte quest'anno con, per estendersi sunel 2027 e a scalare suglidel perimetro.