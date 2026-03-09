Piazza Affari: performance negativa per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Sottotono il colosso creditizio
, che passa di mano con un calo del 3,21%.
Lo scenario su base settimanale di Intesa Sanpaolo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,998 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,062. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)