Piazza Affari: performance negativa per Intesa Sanpaolo

colosso creditizio

Intesa Sanpaolo

FTSE MIB

istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 3,21%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico dell'mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,998 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 5,062. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,96.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)