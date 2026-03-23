Piazza Affari: scambi in positivo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Bene il colosso creditizio , con un rialzo del 2,58%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intesa Sanpaolo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,838 Euro con tetto rappresentato dall'area 5,325. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,583.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```