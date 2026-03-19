Piazza Affari: andamento negativo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso creditizio , con una flessione del 2,40%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Intesa Sanpaolo rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo dell' istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,118 Euro. Supporto a 5,073. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,163.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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