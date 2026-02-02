Milano 17:35
ISM manifatturiero USA in gennaio

ISM manifatturiero USA in gennaio
USA, ISM manifatturiero in gennaio pari a 52,6 punti, in aumento rispetto al precedente 47,9 punti (la previsione era 48,5 punti).
