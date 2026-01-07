Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:39
25.800 +0,63%
Dow Jones 18:39
49.358 -0,21%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

ISM non manifatturiero USA in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
ISM non manifatturiero USA in dicembre
USA, ISM non manifatturiero in dicembre pari a 54,4 punti, in aumento rispetto al precedente 52,6 punti (la previsione era 52,2 punti).
Condividi
```