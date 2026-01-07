Milano
17:35
45.559
-0,43%
Nasdaq
18:39
25.800
+0,63%
Dow Jones
18:39
49.358
-0,21%
Londra
17:35
10.048
-0,74%
Francoforte
17:35
25.122
+0,92%
Mercoledì 7 Gennaio 2026, ore 18.56
Home Page
/
Notizie
/ ISM non manifatturiero USA in dicembre
ISM non manifatturiero USA in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
07 gennaio 2026 - 16.05
USA,
ISM non manifatturiero in dicembre pari a 54,4 punti
, in aumento rispetto al precedente 52,6 punti (la previsione era 52,2 punti).
Condividi
