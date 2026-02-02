Milano 16:47
Usa, a gennaio ISM manifatturiero balza a sorpresa oltre la soglia di espansione a 52,6 punti
(Teleborsa) - Migliora nettamente l'attività manifatturiera negli Stati Uniti a gennaio 2026 passando a una fase di espansione. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a 52,6 punti, rispetto ai 47,9 punti del mese precedente, risultando superiore anche alle attese degli analisti che stimavano una salita fino a 48,5 punti.

L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si porta ora sopra la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.

Fra le varie componenti dell'indice, quella sui nuovi ordini sale a 57,1 punti da 47,4 di dicembre, quella sull'occupazione a 48,1 da 44,8 mentre la componente relativa ai prezzi sale a 59 punti (contro attese per 59,3).

