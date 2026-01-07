Milano 6-gen
45.753 0,00%
Nasdaq 6-gen
25.640 +0,94%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 6-gen
10.123 0,00%
Francoforte 6-gen
24.892 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 7 gennaio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
(Teleborsa) -
Mercoledì 07/01/2026
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 90 punti; preced. 89 punti)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,3%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -5%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 50K unità; preced. -32K unità)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 52,6 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -1,2%; preced. 0,2%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,93 Mln barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
