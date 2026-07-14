Londra: movimento negativo per Compass Group

(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale nella ristorazione , che sta segnando un calo dell'1,98%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Compass Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro di medio periodo di Compass Group ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 32,12 USD. Primo supporto individuato a 31,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 33,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```