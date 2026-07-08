Londra: andamento negativo per Compass Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader mondiale nella ristorazione , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Compass Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di Compass Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 32,03 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 31,71. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 32,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```