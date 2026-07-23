Londra: calo per Compass Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale nella ristorazione, in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Compass Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Compass Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 29,96 USD con area di resistenza individuata a quota 30,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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