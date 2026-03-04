Milano 14:46
45.291 +1,85%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:46
10.578 +0,89%
Francoforte 14:46
24.220 +1,80%

Londra: andamento sostenuto per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, Turismo
Londra: andamento sostenuto per InterContinental Hotels Group
(Teleborsa) - Avanza il gruppo che gestisce alberghi, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.

La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di InterContinental Hotels Group evidenzia un declino dei corsi verso area 132,9 USD con prima area di resistenza vista a 136,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 131.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```