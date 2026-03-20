Londra: risultato positivo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Avanza il gruppo che gestisce alberghi , che guadagna bene, con una variazione del 3,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di InterContinental Hotels Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di InterContinental Hotels Group evidenzia un declino dei corsi verso area 132,9 USD con prima area di resistenza vista a 134,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 131,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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