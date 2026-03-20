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Londra: andamento sostenuto per InterContinental Hotels Group
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Turismo
20 marzo 2026 - 09.50
Bene il
gruppo che gestisce alberghi
, con un rialzo del 3,08%.
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Intercontinental Hotels
+3,08%
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