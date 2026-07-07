Londra: movimento negativo per Fresnillo
(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale dell'argento, con un ribasso del 2,21%.
L'andamento di Fresnillo nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo di Fresnillo ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 28,07 sterline. Primo supporto individuato a 27,58. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 28,56.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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