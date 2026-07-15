Londra: movimento negativo per Fresnillo

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento , che presenta una flessione del 3,04%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Fresnillo si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 24,87 sterline. Prima resistenza a 25,51. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 24,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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