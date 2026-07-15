Milano 10:48
52.681 -0,34%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
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Londra 10:48
10.504 -0,24%
Francoforte 10:48
25.008 -0,55%

Londra: performance negativa per Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Fresnillo
Composto ribasso per il leader mondiale dell'argento, in flessione del 3,04% sui valori precedenti.
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