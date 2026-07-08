Londra: calo per Fresnillo
(Teleborsa) - Sottotono il leader mondiale dell'argento, che passa di mano con un calo del 2,13%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Fresnillo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Fresnillo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,37 sterline con area di resistenza individuata a quota 27,06. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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