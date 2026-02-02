Madrid: calo per Repsol

società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,42%.Il movimento dell', nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,23 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,05. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)