Nasce il marchio collettivo europeo "Natural Tartaric Acid" per valorizzare l’acido tartarico naturale

(Teleborsa) - È ufficialmente nato il, ideato perdistinguendolo in modo chiaro da quello di sintesi. Il marchio, di titolarità di, potrà essere concesso inalle aziende associate che ne faranno richiesta,e non miscelato con acido tartarico di origine sintetica.La registrazione del marchio è stata resa possibile grazie al contributo delle aziende produttrici membri AssoDistil: Mazzari, Distillerie Bonollo, Caviro extra SpA e ICV (Bertolino). Questa iniziativa rappresenta una, considerando l’ampio spettro di applicazioni dell’acido tartarico naturale, un componente altamente versatile estratto dai sottoprodotti della vinificazione.Nell’industria alimentare,, oltre a entrare negli emulsionanti per la panificazione, nelle acque da tavola come agente effervescente e nei prodotti dolciari come lievitante. Nell’enologia, è impiegato comele norme europee prescrivono che per questa applicazione sia utilizzato esclusivamente acido tartarico di origine vitivinicola.Anche nel settore farmaceutico, l’acido tartarico naturale trova impiego nella preparazione di specifici medicinali, tra cui antibiotici e cardiotonici, e come eccipiente, con la Pharmacopoeia Europea che ne stabilisce l’origine esclusivamente naturale dai sottoprodotti della vinificazione. La sua, dove costituisce la base di numerose formulazioni per la cura del corpo. Infine, l’acido tartarico naturale viene impiegato nel settore edile, come ritardante di presa in gessi e cementi, e nel comparto ceramico, dove agisce come fluidificante."Dopo aver promosso e supportato le aziende associate ad AssoDistil produttrici di acido tartarico naturale per ottenere lasottolineando la provenienza da matrice agricola vegetale e valorizzando la qualità del prodotto naturale rispetto a quello sintetico, AssoDistil si è fatta promotrice di azioni volte a tutelare e promuovere il settore, intraprendendo l’iter di registrazione di un marchio collettivo europeo", ha dichiarato"Di concerto con le aziende associate, si è manifestata la volontà di registrare il marchio all’EUIPO – Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale – al fine diLe attività intraprese dimostrano l’impegno dei produttori di acido tartarico naturale, che potrà vantare sia una certificazione di qualità sia una tutela europea sull’utilizzo corretto del marchio, assicurando la valorizzazione completa del prodotto. Anche gli utilizzatori finali, obbligati dalle norme europee a impiegare solo prodotto di origine vitivinicola, potranno riconoscere immediatamente nel marchio il prodotto legittimamente autorizzato", conclude Cobror.