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Parigi: scambi in positivo per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Teleperformance
Bene il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, con un rialzo del 3,19%.
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