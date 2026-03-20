Milano 10:34
44.013 +0,71%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 10:34
10.093 +0,29%
Francoforte 10:34
22.985 +0,64%

Parigi: risultato positivo per Accor

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Parigi: risultato positivo per Accor
Seduta positiva per il Gruppo di servizi francese, che avanza bene del 3,09%.
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