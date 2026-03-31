Milano 9:41
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Piazza Affari: movimento negativo per Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Ferragamo
Rosso per la maison del lusso, che sta segnando un calo dell'1,88%.
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