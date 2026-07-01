Piazza Affari: positiva la giornata per Unipol

(Teleborsa) - Scambia in profit il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , che lievita del 2,46%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unipol evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società finanziaria e assicurativa rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Unipol mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,29 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 24,59. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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