Piazza Affari: in calo Unipol

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , che mostra un decremento del 2,33%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza del fatto che il movimento di Unipol subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Le implicazioni di breve periodo della società finanziaria e assicurativa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24,44 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 23,95. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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