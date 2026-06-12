Piazza Affari: andamento sostenuto per Unipol

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , in guadagno del 3,71% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unipol rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della società finanziaria e assicurativa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24,32 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 23,71. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 24,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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