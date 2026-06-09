Milano
17:18
50.605
+0,79%
Nasdaq
17:18
29.163
-0,85%
Dow Jones
17:18
50.828
+0,08%
Londra
17:18
10.280
-0,90%
Francoforte
17:18
24.557
-0,24%
Martedì 9 Giugno 2026, ore 17.35
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: allunga il passo Unipol
Piazza Affari: allunga il passo Unipol
Migliori e peggiori
,
In breve
09 giugno 2026 - 09.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Brilla il
Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che passa di mano con un aumento del 4,81%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unipol
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unipol
Piazza Affari: mette il turbo Unipol
Unipol scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Titoli e Indici
Unipol
+4,86%
Altre notizie
Piazza Affari: piccolo passo in avanti per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,49%
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,46%
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,87%
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,65%
Borsa: Senza slancio Parigi che avanza appena dello 0,37%
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto