Piazza Affari: performance negativa per Brembo

azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli

FTSE Italia Mid Cap

Brembo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione del 2,47%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,08 Euro e primo supporto individuato a 9,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)