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Piazza Affari: risultato positivo per LU-VE Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per LU-VE Group
Balza in avanti il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,72%.
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