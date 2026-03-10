Piazza Affari: scambi in positivo per Fiera Milano

(Teleborsa) - Rialzo marcato per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi
, che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fiera Milano
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8,037 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 7,757. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 7,583.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)