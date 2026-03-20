Milano 13:53
43.874 +0,39%
Nasdaq 19-mar
24.355 0,00%
Dow Jones 19-mar
46.021 0,00%
Londra 13:53
10.090 +0,26%
Francoforte 13:53
22.920 +0,35%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Fiera Milano

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Fiera Milano
Bene illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, con un rialzo del 3,20%.
Condividi
```