Piazza Affari: scambi negativi per Fiera Milano

(Teleborsa) - Ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che presenta una flessione del 2,18%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fiera Milano rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo di Fiera Milano ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,25 Euro. Supporto a 7,09. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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