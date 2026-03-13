Piazza Affari: giornata depressa per Fiera Milano
(Teleborsa) - Ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, che presenta una flessione del 2,12%.
Lo scenario su base settimanale di Fiera Milano rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Fiera Milano, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 7,55 Euro. Primo supporto visto a 7,31. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 7,22.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
