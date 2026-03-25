Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fiera Milano

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , con una variazione percentuale del 2,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fiera Milano rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Fiera Milano ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7,69 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 7,81, mentre il primo supporto è stimato a 7,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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