Milano 17:35
52.382 +1,09%
Nasdaq 19:07
29.722 +1,61%
Dow Jones 19:07
52.513 +0,31%
Londra 17:35
10.472 -0,16%
Francoforte 17:35
25.118 +0,89%

Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+6,18%), seduta effervescente per STMicroelectronics

Finanza, Indici settoriali
Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+6,18%), seduta effervescente per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Corre il comparto tecnologico a Milano che allunga rispetto all'andamento piatto dell'indice tecnologico dell'Area Euro e mostra un guadagno di 13.406,8 punti.

Intanto l'indice EURO STOXX Technology si ferma a 1.475 dopo un inizio di giornata a quota 1.484.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta decisamente positiva per Stmicroelectronics, che ha terminato in rialzo del 7,15%.

Tra le mid-cap italiane, seduta positiva per Technoprobe, che avanza bene e porta a casa un +3,51%.

Piccolo passo in avanti per Reply, che porta a casa un timido +1,05%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, nuovo spunto rialzista per ITway, che guadagna bene e porta a casa un +2,67%.

Balza in avanti Eurotech, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,56%.

Seduta vivace per Seco, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,13%.
Condividi
```