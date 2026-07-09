Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+6,18%), seduta effervescente per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Corre il comparto tecnologico a Milano che allunga rispetto all'andamento piatto dell' indice tecnologico dell'Area Euro e mostra un guadagno di 13.406,8 punti.



Intanto l' indice EURO STOXX Technology si ferma a 1.475 dopo un inizio di giornata a quota 1.484.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta decisamente positiva per Stmicroelectronics , che ha terminato in rialzo del 7,15%.



Tra le mid-cap italiane, seduta positiva per Technoprobe , che avanza bene e porta a casa un +3,51%.



Piccolo passo in avanti per Reply , che porta a casa un timido +1,05%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, nuovo spunto rialzista per ITway , che guadagna bene e porta a casa un +2,67%.



Balza in avanti Eurotech , che amplia la performance positiva con un incremento del 2,56%.



Seduta vivace per Seco , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,13%.

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