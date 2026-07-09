Si è mosso in territorio positivo l'indice delle società High Tech italiane (+6,18%), seduta effervescente per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Corre il comparto tecnologico a Milano che allunga rispetto all'andamento piatto dell'indice tecnologico dell'Area Euro e mostra un guadagno di 13.406,8 punti.
Intanto l'indice EURO STOXX Technology si ferma a 1.475 dopo un inizio di giornata a quota 1.484.
Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta decisamente positiva per Stmicroelectronics, che ha terminato in rialzo del 7,15%.
Tra le mid-cap italiane, seduta positiva per Technoprobe, che avanza bene e porta a casa un +3,51%.
Piccolo passo in avanti per Reply, che porta a casa un timido +1,05%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto tecnologia, nuovo spunto rialzista per ITway, che guadagna bene e porta a casa un +2,67%.
Balza in avanti Eurotech, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,56%.
Seduta vivace per Seco, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,13%.
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