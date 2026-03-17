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Anche American e JetBlue alzano le stima di fatturato per il primo trimestre su crescita della domanda

Finanza, Trasporti
Anche American e JetBlue alzano le stima di fatturato per il primo trimestre su crescita della domanda
(Teleborsa) - Non solo Delta Airlines, ma anche altre compagnie aeree statunitensi di primo piano hanno rivisto al rialzo le proprie aspettative di fatturato per il primo trimestre 2026, nonostante l'aumento dei prezzi del carburante per aerei dovuto all'inizio della guerra in Iran.

American Airlines ha dichiarato in un documento depositato martedì presso le autorità di vigilanza che prevede un aumento del fatturato totale di oltre il 10%, rispetto alle precedenti previsioni del 7-10%, grazie a una domanda superiore alle attese. "La crescita del fatturato di American nel primo trimestre è incredibilmente forte e prevediamo che continuerà a crescere nel corso dell'anno", ha affermato l'amministratore delegato Robert Isom durante una conferenza di settore organizzata da JPMorgan martedì.

A migliorare le previsioni anche JetBlue Airways, che ora si aspetta una crescita tra il 5% e il 7% dei ricavi operativi, dalla precedente stima che indicava un aumento del 4%. La compagnia ha affermato che la domanda di viaggi nel primo trimestre si è rafforzata, contribuendo a compensare i costi del carburante e i disagi causati dalle tempeste invernali. L'azienda ha anche dichiarato che i segmenti di cabina premium e standard hanno registrato un miglioramento nel primo trimestre.

Più cauto ma comunque positivo l'approccio di United Airlines e Southwest Airlines, che non hanno alzato le previsioni.

L'Ad di United Airlines, Scott Kirby, ha affermato che United si è posta l'obiettivo di compensare completamente quest'anno l'aumento dei prezzi del carburante, aggiungendo che "il contesto dei ricavi è davvero solido". "La situazione si fa davvero interessante se i prezzi del carburante rimarranno alti più a lungo", ha detto Kirby. "Credo ci siano buone probabilità che ciò accada e, se succedesse, accelererebbe ulteriormente il divario tra le compagnie aeree fedeli e tutte le altre".

Il Ceo di Southwest Airlines Bob Jordan ha dichiarato che le previsioni della compagnia aerea, basate sugli utili del quarto trimestre presentati a gennaio, sono "pienamente in linea". "C'è una solida crescita dei ricavi in ??generale, ma stiamo osservando una crescita specifica dei ricavi nei prodotti, nelle nuove iniziative e nei prodotti che stiamo vendendo in Southwest", ha affermato Jordan, riconoscendo che l'aumento dei prezzi del carburante per aerei potrebbe rappresentare un'incognita.
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