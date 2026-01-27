Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Sostanzialmente invariata la seduta per il derivato italiano, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'analisi di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 45.345 e supporto a 44.670. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 46.020.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)