Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Chiusura negativa per il derivato italiano, con un ribasso dell'1,08%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45.675. Primo supporto visto a 45.095. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 44.905.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)