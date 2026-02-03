Milano 11:32
Analisi Tecnica: USD/CAD del 2/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 febbraio

Seduta in frazionale rialzo per il cross USD contro "Loonie", che ha terminato gli scambi in aumento a 1,3685.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3553. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3751. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 1,3949.


