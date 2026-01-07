Milano 13:18
45.660 -0,20%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:18
10.059 -0,63%
Francoforte 13:18
25.039 +0,59%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 6/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Piccolo passo in avanti per il cross USD contro "Loonie", che porta a casa un misero +0,3%.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1,384. Rischio di eventuale correzione fino al target 1,3759. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1,3921.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
