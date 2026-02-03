Assistiamo Casa, emesso minibond da 3 milioni di euro sottoscritto da UniCredit

UniCredit

(Teleborsa) -ha emesso un. L'operazione è finalizzata adell'impresa bolognese, con investimenti mirati all'ampliamento della capacità produttiva e al rafforzamento della presenza sul mercato in Emilia-Romagna e in Lombardia. In Emilia-Romagna con la realizzazione a Ravenna, presso l'Hospice "Villa Adalgisa", di un nuovo Centro Ambulatoriale Riabilitativo (CAR), hub per i servizi riabilitativi e le cure palliative a domicilio nell'Area vasta della Romagna, in Lombardia attraverso la realizzazione di analoghi Centri a Busto Arsizio (ATS Insubria) e a Milano (ATS Milano).Il minibond hae prevede un meccanismo di premialità che consente di migliorare il tasso di interesse applicato in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.Assistiamo Casa è l', fondata a Bologna e da quasi quarant'anni nel settore dei servizi alla persona. Ad Assistiamo Casa partecipa anche L'Operosa società cooperativa, in armonia con il contratto di rete sottoscritto dalle due imprese, per offrire prestazioni domiciliari sanitarie, riabilitative e socioassistenziali, rivolte a persone che hanno necessità di ricevere trattamenti e cure presso la propria abitazione, in Emilia-Romagna e in Lombardia, 7 giorni su 7."Siamo partiti con l'assistenza domiciliare, un primo passo consolidato col rafforzamento della rete territoriale e una maggiore integrazione tra servizi sanitari e sociali, fino alla nascita di una filiera della presa in carico, attraverso la Home Care e la Home Clinic - spiega il- L'operazione con UniCredit è finalizzata a sostenere il piano di sviluppo dell'impresa, con investimenti mirati all'ampliamento della capacità produttiva e al rafforzamento della presenza sul mercato, tramite l'acquisizione del ramo di attività denominato Cure Domiciliari e Cure Palliative Domiciliari, accreditato con Regione Lombardia"."La sottoscrizione di questo minibond conferma l'impegno di UniCredit nel sostenere progetti capaci di generare valore per le comunità e per i territori - dichiara- Attraverso strumenti di finanza evoluta, come i minibond, accompagniamo realtà che contribuiscono in modo concreto al benessere collettivo. Assistiamo Casa e Società Dolce incarnano pienamente questo impegno, promuovendo inclusione, occupazione e offendo servizi socioassistenziali qualificati. Siamo orgogliosi di supportare la crescita degli attori del nostro territorio con nuovi investimenti orientati al futuro".