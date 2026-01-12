UniCredit prosegue il buyback e raggiunge il 3% del capitale sociale

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 5 al 9 gennaio 2026, complessivamente 1.878.258 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 70,9250 euro.
Al 9 gennaio, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 19.296.826 azioni, pari all'1,24% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.267.113.065,54 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 46.801.991 azioni proprie pari al 3,00% del capitale sociale.
A Milano, oggi, modesto guadagno per UniCredit
, che avanza di poco a +0,64%.