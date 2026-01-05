Unicredit, acquistate oltre 1,5 milioni di azioni proprie

(Teleborsa) - UniCredit
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 23 ottobre, ha reso noto di aver acquistato
dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, complessivamente 1.529.616 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 70,5002 euro.
Al 2 gennaio, a partire dall'avvio della Seconda Tranche del Residuo SBB 2024, l'Istituto di Credito ha acquistato un totale di 17.418.568 azioni, pari all'1,12% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 1.133.897.531,15 euro. Considerando anche gli acquisti realizzati in esecuzione della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit detiene complessivamente 44.923.733 azioni proprie pari al 2,88% del capitale sociale.
A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per UniCredit
, che porta a casa un timido +0,51%.