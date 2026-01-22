uBroker, in emissione minibond da 1 milione di euro quotato su Borsa Italiana

(Teleborsa) -, fornitore piemontese di energia elettrica e gas naturale, ha comunicato l'- non convertibile e non subordinato - denominato "Minibond Medium Term 19.12.2028 - UBROKER S.P.A. – T.F. 7% A - Callable", riservato a investitori legittimati e che verrà quotato su Borsa Italiana.L'emissione si colloca nell'ambito della più ampia delibera del CdA di uBroker relativa all' emissione, anche in più tranches, di massimo 2.000 obbligazioni non convertibili e non subordinate della società, ciascuna del valore nominale unitario di 1.000 euro per un controvalore complessivo, emesse alla pari.La prima tranche, pari a 1 milione di euro, prevede un periodo di. La durata prevista del minibond è di tre anni a partire dalla data di emissione del 19 dicembre 2025, con un tasso di interesse lordo annuo fisso pari al 7%."Con questo minibond rafforziamo ulteriormente la nostra posizione nel settore, accelerando il percorso di crescita e ampliando la capacità di cogliere nuove opportunità strategiche - ha dichiarato l'- La fiducia dimostrata dagli investitori istituzionali, che da anni sostengono le nostre iniziative, rappresenta una conferma concreta della bontà del nostro modello di business, della nostra affidabilità e della capacità della Società di stare sul mercato, generando valore in modo costante, solido e competitivo".