uBroker, in emissione minibond da 1 milione di euro quotato su Borsa Italiana

(Teleborsa) - uBroker
, fornitore piemontese di energia elettrica e gas naturale, ha comunicato l'emissione di un prestito obbligazionario dell'importo di 1 milione di euro
- non convertibile e non subordinato - denominato "Minibond Medium Term 19.12.2028 - UBROKER S.P.A. – T.F. 7% A - Callable", riservato a investitori legittimati e che verrà quotato su Borsa Italiana.
L'emissione si colloca nell'ambito della più ampia delibera del CdA di uBroker relativa all' emissione, anche in più tranches, di massimo 2.000 obbligazioni non convertibili e non subordinate della società, ciascuna del valore nominale unitario di 1.000 euro per un controvalore complessivo massimo di 2 milioni di euro
, emesse alla pari.
La prima tranche, pari a 1 milione di euro, prevede un periodo di offerta con scadenza il 31 marzo 2026
. La durata prevista del minibond è di tre anni a partire dalla data di emissione del 19 dicembre 2025, con un tasso di interesse lordo annuo fisso pari al 7%.
"Con questo minibond rafforziamo ulteriormente la nostra posizione nel settore, accelerando il percorso di crescita e ampliando la capacità di cogliere nuove opportunità strategiche - ha dichiarato l'AD Angelo Sidoti
- La fiducia dimostrata dagli investitori istituzionali, che da anni sostengono le nostre iniziative, rappresenta una conferma concreta della bontà del nostro modello di business, della nostra affidabilità e della capacità della Società di stare sul mercato, generando valore in modo costante, solido e competitivo".