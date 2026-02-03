Milano 17:35
46.421 +0,90%
Nasdaq 21:00
25.212 -2,04%
Dow Jones 21:00
49.062 -0,70%
Londra 17:40
10.315 -0,26%
Francoforte 17:37
24.781 -0,07%

Il FTSE MIB chiude a 46.420,52 punti

Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,90%
Milano guadagna bene e porta a casa un +0,9%, terminando la sessione a 46.420,52 punti.
