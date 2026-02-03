Milano
2-feb
46.005
+1,05%
Nasdaq
2-feb
25.739
+0,73%
Dow Jones
2-feb
49.408
+1,05%
Londra
2-feb
10.342
+1,15%
Francoforte
2-feb
24.798
0,00%
Martedì 3 Febbraio 2026, ore 05.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 26.775,57 punti
In breve
,
Finanza
03 febbraio 2026 - 02.38
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 26.775,57 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,09%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,1%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (0%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,04%)
Altre notizie
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa del 2,32%
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,78%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,81%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,07%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,05%)
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,48%
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto