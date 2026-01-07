Munich Re Italia, Paolo Ghirri nuovo CEO dopo 35 anni in azienda

(Teleborsa) - Munich Re
, colosso tedesco della riassicurazione, ha annunciato che a partire dal 1° gennaio 2026 Paolo Ghirri è il nuovo Chief Executive Officer di Munich Re Italia
, sostituendo Thomas Wilde. Il ruolo di Deputy CEO e Client Management Executive, precedentemente ricoperto da Ghirri, sarà assunto da Roberta Urban a partire dal 1° febbraio 2026. Urban è attualmente a Londra in qualità di Head of Strategy & Development per l'Europa presso Munich Re Specialty, Global Markets.
"È per me un privilegio guidare l'azienda in cui sono cresciuto professionalmente e a cui ho dedicato molti anni della mia carriera
- ha dichiarato Paolo Ghirri, nuovo CEO di Munich Re Italia - Ringrazio Thomas Wilde per la visione e la guida con cui ha rafforzato la presenza del Gruppo Munich Re in Italia. Insieme ai team di Milano e Monaco continueremo a valorizzare innovazione e centralità del cliente e a consolidare la nostra leadership tecnica nel mercato italiano".
Paolo Ghirri, da oltre 35 anni in Munich Re Italia
, è attualmente Paolo Ghirri è anche membro del Consiglio Associativo di Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel 1989, Paolo Ghirri è entrato subito in Munich Re Italia con la qualifica di Client Manager, raggiungendo con la sua nuova nomina il vertice aziendale.(Foto: by rawpixel on Unsplash)